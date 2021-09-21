RITARDO DI OLTRE 13 ORE PER IL WIZZ CATANIA TORINO DEL 19 SETTEMBRE 2021 SPETTA UN RISARCIMENTO
Numerose segnalazioni arrivate dai passeggeri del volo in ritardo Wizz Air Catania Torino di ieri, 19 Settembre 2021, ognuno dei quali ha subito un’attesa davvero estenuante.
Ci riferiamo al volo in ritardo W68201 con partenza dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania alle 06:40 ed arrivo schedulato sull’aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle per le 08:35, l’aeromobile ha invece toccato il suolo piemontese soltanto alle 21:48, accumulando quindi un ritardo all’arrivo di 13 ore e 13 minuti.
Stessa sorte per gli sfortunati passeggeri del volo di ritorno, il volo in ritardo Wizz Air W68282 Torino Catania, anche questo arrivato a destinazione con un enorme ritardo pari a 8 ore e 6 minuti.
I rilevamenti tecnici effettuati dallo Staff della claim company Italia Rimborso non avrebbero evidenziato la presenza di circostanze eccezionali intercorse a causare tali ritardi.
Ciò significa che, stando al Regolamento Europeo 261 del 2004, per i numerosi passeggeri di questi voli in ritardo si aprono le porte della “compensazione pecuniaria”, una sorte di risarcimento del disagio vissuto che assicura a ciascuno di questi 250 euro.
