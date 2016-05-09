Ritirati lotti con il marchio Simply Market anche presso le catene dei supermercati AUCHAN
AVVISO ALLA CLIENTELA RICHIAMO DEL PRODOTTOGentile Clientela, allo scopo di garantire la Vostra sicurezza, si procede al richiamo precauzionale del prodotto:POLPO EVISCERATO 500 g marchio SIMPLY Lotti...
AVVISO ALLA CLIENTELA RICHIAMO DEL PRODOTTO
Gentile Clientela, allo scopo di garantire la Vostra sicurezza, si procede al richiamo precauzionale del prodotto:
POLPO EVISCERATO 500 g marchio SIMPLY Lotti-TMC: 0026AB-31/07/2017, 0003CB-30/09/2017 e 0011DB-30/09/2017 EAN: 8033209033106 risultato non conforme per un parametro chimico (cadmio).
Pertanto i Clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso. Precisiamo che il richiamo interessa esclusivamente i lotti sopra indicati.
Spiacenti per il disagio arrecato per cause non dipendenti dalla nostra volontà, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Per qualsiasi informazione vi preghiamo di contattarci al numero verde 800824039