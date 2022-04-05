RITIRATI OVETTI KINDER IN GRAN BRETAGNA E IRLANDA PER SOSPETTO FOCOLAIO DI SALMONELLA

Ferrero ha ritirato dal mercato, in Inghilterra e in Irlanda, alcuni lotti di ovetti Kinder per un «potenziale collegamento con un focolaio di salmonella». La notizia, riportata da alcuni media ingles...

Ferrero ha ritirato dal mercato, in Inghilterra e in Irlanda, alcuni lotti di ovetti Kinder per un «potenziale collegamento con un focolaio di salmonella». La notizia, riportata da alcuni media inglesi, che citano come fonte la Food Standards Agency (Fsa), è stata confermata dall’azienda di Alba, che ha disposto il ritiro a scopo precauzionale.

Gli ovetti Kinder interessati hanno scadenza compresa tra l’11 luglio e il 7 ottobre 2022 e sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio. Non risultano essere interessati altri prodotti Ferrero . L’azienda «ha effettuato volontariamente questo ritiro del prodotto – puntualizza la Fsa –. Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio».

«Stiamo volontariamente richiamando lotti selezionati di Kinder Surprise come misura precauzionale, poiché siamo venuti a conoscenza di un possibile legame con una serie di casi segnalati di salmonella», dice l’avviso di richiamo di Ferrero. Il cioccolato interessato è stato prodotto in Belgio e il richiamo potrebbe essere esteso ad altri Paesi.

Sono stati identificati almeno 63 casi di malattia legati ai prodotti, la maggior parte dei quali sono bambini sotto i 5 anni, ha precisato l’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria.«Sappiamo che questi particolari prodotti sono popolari tra i bambini piccoli, specialmente con l’avvicinarsi della Pasqua, quindi invitiamo i genitori e i tutori dei bambini a controllare se qualche prodotto già presente nella loro casa è interessato da questo richiamo», ha dichiarato Tina Potter, responsabile degli incidenti della Fsa all’agenzia Reuters.