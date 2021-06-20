RITORNA A CASA DELL'EX PER RIPRENDERE EFFETTI PERSONALI E, PER CERCARE UNA RIAPPACIFICAZIONE NONOSTANTE AVESSE SCOPERTO I TRADIMENTI. MA VIENE PICCHIATO

I militari, coordinati dalla centrale operativa, erano intervenuti nel tardo pomeriggio in viale Fleming perché una donna, in stato d’agitazione, aveva denunciato d’essere stata aggredita dall’ex fida...

I militari, coordinati dalla centrale operativa, erano intervenuti nel tardo pomeriggio in viale Fleming perché una donna, in stato d’agitazione, aveva denunciato d’essere stata aggredita dall’ex fidanzato.

Al loro arrivo hanno così visto una donna che inveiva nei confronti di un uomo, un 38enne di Biancavilla, che, a dire il vero, era loro sembrato piuttosto calmo a dispetto della reazione della denunciante che ha asserito d’essere stata perseguitata e quindi aggredita da quest’ultimo, il quale intendeva riallacciare il loro ormai concluso rapporto sentimentale.

Le ragioni esternate dall’uomo, invece, erano tutt’altro che concordanti asserendo che era invece stata lei a menar le mani e che, a farne le spese, era stata anche la stessa madre della donna.

La situazione era ovviamente imbarazzante per i militari che, saliti nell’appartamento, hanno deciso di sentire anche la madre della ragazza la quale, inaspettatamente, ha confermato la tesi del ragazzo specificando che quest’ultimo era giunto in casa per riprendere alcuni effetti personali e, nel contempo, per cercare una riappacificazione con la fidanzata nonostante lui avesse scoperto i tradimenti di lei sul cellulare, motivo per il quale la figlia lo aveva lasciato.

Ma vi è di più perché la giovane, indispettita dalla presenza del suo ex nella propria abitazione, lo ha colpito con calci graffiandolo sul viso tanto che la stessa madre, vedendolo subire passivamente i colpi, era intervenuta beccandosi anche un pugno in testa dalla figlia ma stavolta scatenando la reazione del suo ex che ha immobilizzato la ragazza cercando di farle comprendere la gravità del suo gesto nei confronti dell’anziana.

Invero la ragazza, non ancora doma, era fuggita in strada gridando e chiedendo telefonicamente l’aiuto dei Carabinieri.

Il malcapitato, visitato dai medici, ha riportato “abrasione regione periorbitale sx, algia alla mano dx e frattura con distacco parcellare dell’uncinato carpale”, con una prognosi di 30 giorni mentre la donna, che è stata trovata affetta da “trauma ginocchio dx, escoriazioni al braccio dx e collo” con analoga prognosi di 10 giorni, come disposto dal magistrato di turno è stata denunciata per le lesioni cagionate all’ormai ex fidanzato.