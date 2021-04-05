RITORNA IL GIRO DI SICILIA DI CICLISMO DAL 28 SETTEMBRE AL 1º OTTOBRE

L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato gli spostamenti di date delle corse fino alla fine di questa stagione e Il Giro di Sicilia, originariamente previsto ad aprile, è stato posticipato...

A cura di Redazione 05 aprile 2021 19:06

