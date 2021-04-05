RITORNA IL GIRO DI SICILIA DI CICLISMO DAL 28 SETTEMBRE AL 1º OTTOBRE
L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficializzato gli spostamenti di date delle corse fino alla fine di questa stagione e Il Giro di Sicilia, originariamente previsto ad aprile, è stato posticipato dal 28 settembre al 1º ottobre.
I dettagli del percorso, variegato e adatto a corridori dalle caratteristiche differenti e che metterà in vetrina le bellezze del territorio siciliano, verranno comunicati successivamente.
Si ringrazia lo Sport Club Mobili Lissone per il prezioso aiuto nel trovare una data ideale per l'edizione 2021 del Il Giro di Sicilia, una gara a tappe che vuole crescere negli anni. Si è così fissata una data alternativa per la loro corsa, la Coppa Agostoni - Giro delle Brianze giunta alla 74° edizione, inizialmente prevista per il 29 di settembre, che si disputerà due giorni dopo Il Lombardia, lunedì 11 ottobre, sempre con partenza da ed arrivo a Lissone.