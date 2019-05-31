95047

RITORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Emesso da pochi minuti, il bollettino della Protezione Civile Sicilia, che prevede allerta meteo gialla dalle 24 di domani, sabato 1 giugno, fino alla stessa ora dell'indomani, domenica 2 giugno.L'all...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2019 17:39
RITORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI -
Oltre 95047
Condividi

Emesso da pochi minuti, il bollettino della Protezione Civile Sicilia, che prevede allerta meteo gialla dalle 24 di domani, sabato 1 giugno, fino alla stessa ora dell'indomani, domenica 2 giugno.

L'allerta riguarda la Sicilia centro orientale.

Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 31 maggio alle 24.00 dell'1 giugno 2019

SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047