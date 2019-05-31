RITORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI
A cura di Redazione
31 maggio 2019 17:39
Emesso da pochi minuti, il bollettino della Protezione Civile Sicilia, che prevede allerta meteo gialla dalle 24 di domani, sabato 1 giugno, fino alla stessa ora dell'indomani, domenica 2 giugno.
L'allerta riguarda la Sicilia centro orientale.
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 31 maggio alle 24.00 dell'1 giugno 2019
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040