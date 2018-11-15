RITORNA IL MALTEMPO IN CITTÀ, DOMANI ALLERTA 'GIALLA'
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 16 novembre, che indica un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su Catania. Si prevedono, i...
A cura di Redazione
15 novembre 2018 20:51
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato il bollettino per la giornata di domani, 16 novembre, che indica un'allerta 'gialla' per rischio idrogeologico su Catania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.“