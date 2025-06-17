RITORNA IL MALTEMPO IN SICILIA: ALLERTA DELL’AERONAUTICA MILITARE PER PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI
Allerta Meteo al Centro/Sud, per precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, in particolare in 5 regioni. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14:30 di oggi, 17 giugno 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.
- FINO ALLA SERATA SU ABRUZZO E MOLISE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE APPENNINICHE; - FINO AL PRIMO MATTINO DI DOMANI SUL LAZIO.
PER LA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI' 18 GIUGNO 2025, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:
- DALLE PRIME ORE DELLA NOTTE E FINO AL TARDO POMERIGGIO SULLA CAMPANIA; -
DALLA TARDA MATTINATA E FINO A TERMINE GIORNATA SULLA SICILIA.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA'' ELETTRICA, GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.