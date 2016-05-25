Ritorno alla normalità

Dopo il "black-out" di ieri Il servizio di raccolta rifiuti è ripreso regolarmente. L'assessore Milicia: "Saldato tutto così come avevamo detto". Ma dobbiamo attenderci altre sorprese?

95047.it Già da questa mattina il servizio di raccolta rifiuti è tornato alla normalità. Il black-out di ieri, dovuto alla protesta dei lavoratori per il mancato saldo dello stipendio, ha trovato il versamento nella stessa giornata di ieri del pagamento dovuto. Vi aggiorniamo su una questione della quale vi avevamo dato notizia nella mattinata di ieri e che, quantomai doverosamente, è opportuno conoscere gli sviluppi.

“Abbiamo pagato tutto così come avevamo già fatto sapere - spiega a 95047.it l’assessore Turi Milicia -. E’ stato saldato tutto ed anche la questione legata al pagamento delle piattaforme nelle quali viene versata la differenziata è stata sistemata”.

Nel frattempo, dunque, i lavoratori della Dusty sono rientrati regolarmente al lavoro. In attesa di capire se quella di ieri sia stato solo un incidente di percorso o l’avvisaglia di una lunga estate calda sul fronte dei rifiuti della quale faremmo volentieri a meno.