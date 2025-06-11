RITROVAMENTO INSOLITO IN VIA VITTORIO EMANUELE A PATERNÒ: TRA I ROVI SPUNTA UN CASSETTO PIENO DI CHIAVI

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di un cittadino.Un ritrovamento alquanto insolito è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Paternò, precisamente poco sopra il riforniment...

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione da parte di un cittadino.

Un ritrovamento alquanto insolito è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Paternò, precisamente poco sopra il rifornimento situato lungo la centralissima via Vittorio Emanuele.

A segnalarcelo è stato un cittadino che, camminando nella zona, ha notato un oggetto anomalo tra l’erba secca e i rovi a margine della strada: un cassetto abbandonato contenente un’ingente quantità di chiavi.

Nel dettaglio, all’interno del cassetto erano presenti decine di chiavi di vario tipo – da casa, auto, lucchetti – oltre a badge, laccetti e portachiavi di diversa natura.

Il ritrovamento ha immediatamente suscitato sospetti: non si esclude che il materiale possa essere collegato ad attività illecite, come furti, oppure rappresentare il frutto di smarrimenti.

La segnalazione è stata prontamente inoltrata alle autorità competenti, che si spera possano effettuare gli accertamenti del caso e risalire all’origine del contenuto.

Chiunque riconosca gli oggetti ritratti nella foto o abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine.