RITROVATA LA DONNA CHE IERI SI ERA DISPERSA SULL'ETNA: STA BENE

E' stata ritrovata a quota 1.700 metri nella desertica Valle del Bove sull'Etna l'escursionista brasiliana che ieri si era dispersa nelle valli del vulcano. A soccorrerla sono stati gli uomini del soc...

A cura di Redazione 09 dicembre 2022 16:03

