RITROVATA LA DONNA CHE IERI SI ERA DISPERSA SULL'ETNA: STA BENE
E' stata ritrovata a quota 1.700 metri nella desertica Valle del Bove sull'Etna l'escursionista brasiliana che ieri si era dispersa nelle valli del vulcano. A soccorrerla sono stati gli uomini del soccorso alpino e speleologico siciliano con la collaborazione dei militari della Guardia di finanza.
Stamattina al momento del ritrovamento stava bene, malgrado durante la notte in quella zona la temperatura è scesa di alcuni gradi sotto lo zero.
La donna che ieri aveva segnalato la sua posizione nei pressi di Torre del Filosofo a quota 1.800 metri si era spostata durante l'escursione più in basso, non riuscendo a trovare la strada del ritorno.
Portata al rifugio Sapienza la donna è stata affidata alle cure dei medici del 118.