RITROVATO A PALERMO IL 55ENNE TURISTA AMERICANO SCOMPARSO VENERDÌ: STA BENE

È stato ritrovato a Palermo il 55enne americano James Thomas Mattina di cui si erano perse le tracce la sera di venerdì scorso a Bronte, in provincia di Catania. Nella sua camera erano già stati trova...

A cura di Redazione 11 luglio 2023 11:24

