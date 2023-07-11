RITROVATO A PALERMO IL 55ENNE TURISTA AMERICANO SCOMPARSO VENERDÌ: STA BENE
È stato ritrovato a Palermo il 55enne americano James Thomas Mattina di cui si erano perse le tracce la sera di venerdì scorso a Bronte, in provincia di Catania.
Nella sua camera erano già stati trovati i documenti d’identità dell’uomo. Nei giorni scorsi, per le attività di ricerca del turista di nazionalità americana che alloggiava sull’Etna in uno chalet in località Serra La Nave, era stato attivato un piano speditivo di ricerca persone scomparse, coordinato dalla prefettura di Catania.
A prendervi parte i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza, il corpo forestale, i volontari della Protezione civile e la polizia locale.
Nella zona dell’ultimo avvistamento, ovvero quella del territorio di Bronte e dintorni, era stato effettuato anche un sorvolo con un elicottero. E, invece, il 55enne si era allontanato fino ad arrivare nel capoluogo.