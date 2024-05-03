95047

RITROVATO CELLULARE A PATERNÒ: CHI È IL PROPRIETARIO?

03 maggio 2024 18:14
Un cellulare è stato recentemente ritrovato nei pressi della Macelleria Smap, vicino al Parco Europa a Paternò, e ora gli onesti ritrovatori cercano di restituirlo al suo legittimo proprietario.

Il telefono, privo di scheda telefonica, è attualmente custodito da chi lo ha trovato, desideroso di riconsegnarlo al suo legittimo proprietario.

Chiunque riconosca il cellulare o abbia informazioni utili per identificare il proprietario è invitato a contattare tramite WhatsApp al numero 393 9504777 oppure via email all'indirizzo [email protected].

Questo gesto gentile può aiutare a riunire il cellulare smarrito con il suo legittimo proprietario, garantendo così una storia di solidarietà e comunità.

