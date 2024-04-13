RITROVATO IL CADAVERE DI UN UOMO SOTTO UN CAVALCAVIA DELL' AUTOSTRADA A18
Nel tardo pomeriggio di venerdì 12 aprile, la Centrale Operativa 118 ha lanciato un'allerta per la ricerca di un uomo originario di Macchia, frazione di Giarre (CT).
I Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano insieme ai Militari del SAGF della Guardia di Finanza si sono mobilitati per rintracciare l'uomo.
Purtroppo, la tragedia ha trovato conferma quando il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato sotto un cavalcavia dell'Autostrada A18.
In collaborazione con i Vigili del Fuoco, la salma è stata recuperata con il necessario supporto, su autorizzazione del Magistrato.
Le autorità competenti stanno ancora indagando sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia,