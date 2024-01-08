RITROVATO IN STATO DI IPOTERMIA IL 19ENNE DISPERSO IN CONTRADA SALTO DEL CANE

Il giovane escursionista di 19 anni, disperso dal pomeriggio nella zona di contrada Salto del Cane, sul versante sud dell'Etna nel territorio del comune di Pedara.Il ragazzo si era allontanato dal suo...

Il ragazzo si era allontanato dal suo gruppo intorno alle 16 e 30, e da quel momento non aveva dato più sue notizie. Le ricerche, dopo l'allarme lanciato dai compagni di escursione, sono scattate immediatamente.

Le squadre di ricerca del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, del Sagf della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della forestale, dei carabinieri, della polizia municipale di Pedara, insieme al Sindaco del Comune, hanno battuto il territorio impervio, a partire dal punto nel quale il ragazzo aveva lasciato gli amici d'escursione, fino al suo ritrovamento da parte delle unità cinofile della guardia di finanza, nella zona boschiva tra contrada Tarderia e Salto del Cane, da dove sono partite le operazioni di ricerca.

Il giovane, che indossava abbigliamento non adeguato alla stagione invernale e alle basse temperature, è stato ritrovato provato e in stato di ipotermia.