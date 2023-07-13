95047

RITROVATO IN ZONA SCHETTINO QUESTO MAZZO DI CHIAVI

13 luglio 2023
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati in zona Schettino.

Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il rifornimento eni strada per schettino oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

