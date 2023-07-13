RITROVATO IN ZONA SCHETTINO QUESTO MAZZO DI CHIAVI
A cura di Redazione
13 luglio 2023 15:37
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in zona Schettino.
Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il rifornimento eni strada per schettino oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
