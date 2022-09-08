RIVELO BLITZ AD UN BOSS, ARRESTATO AGENTE PENITENZIARIO

Su delega di questa Procura Distrettuale, i carabinieri del ROS, coadiuvati in fase esecutiva da personale della Polizia Penitenziaria, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in c...

Su delega di questa Procura Distrettuale, i carabinieri del ROS, coadiuvati in fase esecutiva da personale della Polizia Penitenziaria, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di Angelo Allegra, Assistente della Polizia Penitenziaria.

Nel provvedimento si contesta all’Agente di aver rivelato ad esponenti di vertice della famiglia di Caltagirone, nello specifico proprio La Rocca Gianfranco, l’imminente esecuzione dell’operazione Agora’. I reati contestati ad A.A. sono favoreggiamento personale (artt. 378 e 416 bis 1) e rivelazione di segreti di ufficio (artt. 326 e 416 bis 1) condotte aggravate dall’aver favorito la famiglia mafiosa La Rocca.

In particolare il 14 giugno 2022 veniva intercettata una conversazione tra l’appartenente alla Polizia Penitenziaria e La Rocca nel corso della quale il primo avvertiva il suo interlocutore di avere appreso che quella sera ovvero la successiva ci sarebbe stata una imponente operazione di polizia che avrebbe interessato una cinquantina di persone su tutto il territorio della provincia di Catania.

L’informazione destava particolare preoccupazione in La Rocca che, ritenendola attendibile, da quel momento adottava tutta una serie di iniziative finalizzate ad impedire il suo rintraccio, tant’è che il 16.06.2022 al momento dell’esecuzione non veniva trovato presso i luoghi abitualmente frequentati, ma veniva localizzato 4 giorni dopo.

Nel corso dell’indagine sono stati documentati numerosi contatti ed incontri tra l’Assistente della Polizia Penitenziaria e La Rocca ed è stato possibile constatare la piena disponibilità ed asser-vimento del primo nei confronti del capo della famiglia calatina, tanto da prestarsi in talune occasioni a fare da intermediario tra questi e terzi soggetti che La Rocca voleva incontrare ma con i quali evita-va accuratamente di avere contatti diretti.