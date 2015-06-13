Rivoluzione viabilità: via Vittorio Emanuele diventa tutta a “scendere”

La decisione è stata presa dalla commissione consiliare competente e dovrà essere ratificata dall’amministrazione. Cambiano i sensi di marcia di via Roma, via Garibaldi e piazza San Francesco di Paola.

95047.it Nel giro di un mese, pressapoco entro la prima quindicina di luglio, via Vittorio Emanuele sarà destinata a cambiare il senso di marcia per le auto in transito: tutto a scendere. Dall’ingresso della parte nord della città sino, di fatto, a piazza Santa Barbara. Ad oggi, la parte bassa della meglio conosciuta “Strada dritta” (quella che porta fino a piazza Regina Margherita ovvero fino ai “Quattro Canti) è invece a “salire”. La proposta è, ormai, passata al vaglio della commissione consiliare che ieri mattina ha definito i “contorni” della nuova riorganizzazione viaria. Una modifica che vedrà il tratto della parallela via Garibaldi e della zona di piazza San Francesco di Paola modificare anche il suo senso di marcia: così come via Roma, che verrà percorsa in salita e non più in discesa. La commissione, presenti ieri per la decisione definitiva c’erano il presidente Giuseppe Gentile ed i consiglieri Filippo Sambataro, Giovanni Parisi, Piero Cirino, Francesco Rinina, Marco Tripoli e Roberto Faranda, ne ha discusso con il comandante del corpo di polizia municipale, Antonino La Spina. “L’obiettivo è quello di rinsaldare la viabilità del centro storico e della città un pò come accaduto con l’entrata in vigore del doppio senso di via Giovan Battista Nicolosi”, spiegano i componenti della commissione. Tuttavia, la decisione dovrà essere ratificata direttamente dall’amministrazione comunale. Ma, a quanto pare, si tratta ormai solo di un dettaglio e - come detto - nel giro di un mese la modifica alla piano della circolazione sarà applicato. Si partirà in via sperimentale: poi, dopo un periodo di prova di qualche mese, si tireranno le conclusioni.

Un pò come accaduto, a proposito di via Giovan Battista Nicolosi, con la parte bassa della “Traversa”: da ieri, si può ormai dire che l’esperimento del doppio senso è ormai ufficiale e definitivo. Se n’è parlato anche ieri in commissione ed il risultato raggiunto è stato definito “soddisfacente”.

Al vaglio, ci sono adesso i regolamenti sui passi carrabili e sulle strisce blu: ed anche qui, sono attese novità determinanti per le prossime settimane.

