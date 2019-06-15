ROBERTO AMATO PRESENTA IL SUO NUOVO DISCO

Roberto Amato, nome vero è Roberto Leanza, nasce a Paternò il 18 settembre del 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine.Inizia ad appassionarsi alla musica da giovanissimo, muove i suoi primi passi...

Inizia ad appassionarsi alla musica da giovanissimo, muove i suoi primi passi nell'ambito musicale a 7 anni, invogliato dalla maestra di scuola elementare a intonare melodie mentre i compagni lo ascoltavano piacevolmente; è così che cominciò a farsi notare da famiglia e conoscenti, per le sue innate doti vocali.

Il suo stile si basa sulla canzone napoletana e la sua popolarità è in continuo crescendo.

La carriera di Roberto Amato inizia in età ancora adolescente attraverso il primo contratto discografico con la Blue Music di Catania. In seguito registra una cover di Mimmo Rocco, affermato cantante di musica napoletana, precisamente il noto brano "Russulella" ed è un successo immediato!!

Il repertorio di Roberto Amato è vastissimo e comprende veri capolavori accompagnati da sensazionali videoclip come "A tutt' e' guaglione" con il video ufficiale pubblicato il 22 maggio del 2018; "Na spiaggia d'estate" con il video ufficiale pubblicato l' 11 luglio del 2018; "Sto mpazzenno pe' t'ave'" dedicato alla moglie Daniela, con il video ufficiale pubblicato il 18 settembre 2018; " 'A figlia mia" dedicato alla figlia Sofia, con il video ufficiale del 30 marzo 2019.

La perfetta padronanza della tecnica vocale e la costante vena melodica, che accompagna tutti i suoi brani, lo rendono un cantante molto apprezzato e seguito da un immenso pubblico.

La sua carriera è un susseguirsi di successi, al momento oltre a portare in giro il proprio tour è impegnato nell'incisione del suo nuovo album.

Roberto Amato avvolge il suo pubblico in un fantastico meraviglioso abbraccio, immerso nella magica melodia dei suoi brani, davvero straordinari!!

