ROBERTO MANCINI IN CODA DAL SALUMIERE: CAMPIONE DI NORMALITÀ E DI ELEGANZA

La foto del commissario tecnico della nazionale Italiana, Roberto Mancini, scattata da un tifoso e condivisa sui social ha alimentato l'aura di simpatia nei suoi confronti.

Uno scatto che sta spopolando sul web proprio per la sua semplicità.

Né grandi clamori, né bodyguard a scortarlo, ma come una persona comune Mancini è arrivato in salumeria e si è messo in fila in attesa del suo turno. È successo a Jesi, il paese in provincia di Ancora in cui è cresciuto e dove ancora vivono i suoi genitori. Qui è venuto a trovarli dopo le grande vittoria di Euro2020.

Nelle scorse ore è uscito a far la spesa per conto di sua madre, bloccata in ospedale a causa di alcuni problemi a una gamba.

Secondo il racconto di chi era presente, il ct della Nazionale si è prestato ad autografi, fotografie e commenti sulla finale giocata contro l’Inghilterra.