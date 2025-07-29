ROBERTO PALUMBO TRIONFA A ROSOLINI: DEBUTTO DA PROFESSIONISTA E VITTORIA PER PATERNÒ

Un trionfo che profuma di orgoglio e determinazione. Sabato 26 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi a Rosolini (SR), il giovane atleta paternese Roberto Palumbo, 24 anni, ha conquistat...

Un trionfo che profuma di orgoglio e determinazione. Sabato 26 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi a Rosolini (SR), il giovane atleta paternese Roberto Palumbo, 24 anni, ha conquistato la sua prima vittoria da professionista nel mondo della kick boxing, in occasione dell’Evolution Fight, uno dei galà più prestigiosi del Sud Italia, trasmesso in diretta mondiale su DAZN.

Soprannominato “The Frog”, Palumbo ha affrontato nella categoria Fight Code Rules Classe A -61 kg l’esperto Rosario Tallarita, in un match acceso e combattuto, che ha visto il paternese imporsi con grinta e lucidità tecnica.

A sostenerlo in questa impresa, il Team Calabrese guidato dal Maestro Dario Calabrese, realtà di riferimento nel panorama degli sport da combattimento. Il duro lavoro svolto in palestra, la dedizione quotidiana e l’intenso percorso di preparazione hanno trovato la loro consacrazione su quel ring, sotto le luci di uno degli eventi più attesi della stagione.

L’incontro, seguito da centinaia di spettatori dal vivo e da un vasto pubblico televisivo, ha rappresentato un vero e proprio battesimo del fuoco per Palumbo, che ha saputo onorare non solo il ring, ma anche il nome della sua città.

“Per me è solo l’inizio, ma rappresentare Paternò in un contesto così importante significa moltissimo,” ha dichiarato Palumbo al termine del match. Una vittoria che non solo arricchisce il suo curriculum sportivo, ma che potrebbe segnare l’inizio di una promettente carriera tra i professionisti.

L’intera comunità paternese può guardare con fierezza a questo risultato: Roberto Palumbo ha dimostrato che talento, passione e impegno possono portare lontano. E Paternò, con lui, sale sul gradino più alto del podio.