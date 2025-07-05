95047

ROGO DI STERPAGLIE AL VELODROMO DELLE SALINELLE

Un incendio si è sviluppato oggi, intorno alle ore 13:39, all'interno del Velodromo delle Salinelle a Paternò. Le fiamme hanno interessato un’area ricoperta da sterpaglie e rovi, generando una densa c...

05 luglio 2025 13:53
Un incendio si è sviluppato oggi, intorno alle ore 13:39, all'interno del Velodromo delle Salinelle a Paternò. Le fiamme hanno interessato un’area ricoperta da sterpaglie e rovi, generando una densa colonna di fumo grigio ben visibile anche a distanza.

L’incendio, alimentato dalle alte temperature e dal materiale secco presente sul posto, ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento per mettere in sicurezza l’area e impedire che il rogo si estendesse ad altre zone del velodromo o alle strutture vicine.

Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti né danni a edifici, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla necessità di una maggiore manutenzione delle aree pubbliche, in particolare durante i mesi estivi, in cui il rischio incendi è particolarmente elevato.

Le cause del rogo restano da accertare. Non si esclude l’origine dolosa o accidentale.

