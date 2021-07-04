ROGO DI STERPAGLIE VICINO ALLA SP 134 IN TERRITORIO DI BELPASSO, A FUOCO ANCHE PALI DELLA LUCE
Continuano gli interventi per incendi di rifiuti misti a sterpaglie nel nostro comprensorio ; una situazione quasi di emergenza visto l'alto numero di roghi che si stanno sviluppando.L'ennesimo in or...
A cura di Redazione
04 luglio 2021 16:05
Continuano gli interventi per incendi di rifiuti misti a sterpaglie nel nostro comprensorio ; una situazione quasi di emergenza visto l'alto numero di roghi che si stanno sviluppando.
L'ennesimo in ordine cronologico si è sviluppato oggi, 04 Luglio 2021, sulla sp 134 il tratto Valcorrente - Motta Sant'Anastasia in territorio di Belpasso .
Le fiamme, tuttavia, hanno anche interessato diversi pali della luce. Fili di corrente a terra e disagi alla circolazione e per gli automobilisti in transito.
ROGO DI STERPAGLIE VICINO ALLA SP 134 IN TERRITORIO DI BELPASSO, A FUOCO ANCHE PALI DELLA LUCE