ROGO DI STERPAGLIE VICINO ALLA SP 134 IN TERRITORIO DI BELPASSO, A FUOCO ANCHE PALI DELLA LUCE

Continuano gli interventi per incendi di rifiuti misti a sterpaglie nel nostro comprensorio ; una situazione quasi di emergenza visto l'alto numero di roghi che si stanno sviluppando.

L'ennesimo in ordine cronologico si è sviluppato oggi, 04 Luglio 2021, sulla sp 134 il tratto Valcorrente - Motta Sant'Anastasia in territorio di Belpasso .

Le fiamme, tuttavia, hanno anche interessato diversi pali della luce. Fili di corrente a terra e disagi alla circolazione e per gli automobilisti in transito.