ROGO DISTRUGGE VILLETTA IN COSTRUZIONE - LE FOTO

Una villetta bifamiliare sita nel complesso "Città del Sole" a Paternò, è stata completamente distrutta dalle fiamme che ha lasciato in piedi solo lo scheletro. La casa era disabitata, e in un complesso da anni interessato da beghe giudiziarie tra i costruttori e tante persone che avevano acquistato le case, pagando le caparre, ma mai entrati in possesso delle abitazioni. I lavori sono stati bloccati, sei anni fa, dal Comune di Paternò, per irregolarità tecniche, con un fascicolo finito alla Procura della Repubblica. Ieri, l'incendio, spento da alcune squadre di Vigili del fuoco giunte da Catania e Paternò, e l'intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini per capire l'accaduto. Il rogo è di sicura origine dolosa, e si cerca di capire lo scopo di questo gesto.

Nel pomeriggio altro intervento dei Vigili del fuoco in Via Fonte Maimonide per incendio di erba secca