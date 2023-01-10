ROGO IN ABITAZIONE A CATANIA, LA VITTIMA ERA IL PADRONE DI CASA

E’ stata identificata la vittima dell’incendio scoppiato ieri in un appartamento di un condominio di viale Angelo Vasta a Catania.E’ il proprietario dell’abitazione: un pensionato di 70 anni, Saverio...

E’ stata identificata la vittima dell’incendio scoppiato ieri in un appartamento di un condominio di viale Angelo Vasta a Catania.

E’ il proprietario dell’abitazione: un pensionato di 70 anni, Saverio Nanni, che viveva da solo. Il corpo carbonizzato è stato trovato dai Vigili del Fuoco, intervenuti per l’allarme lanciati da vicini, dopo che hanno spento le fiamme. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sul caso, l’uomo era rientrato di corsa a casa per tentare di spegnere il rogo.

La salma è stata portata nell’obitorio dell’ospedale Cannizzaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili le abitazioni coinvolte nell’incendio.