ROGO IN APPARTAMENTO A TREMESTIERI ETNEO, MORTO UOMO DI 62 ANNI
Questa sera, intorno alle 19,15, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio abitazione in via Petra dell'Ova a Tremestieri Etneo.
L’Incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina a sei piani.
All’interno dell' appartamento è stata rinvenuta una persona, di sesso maschile di 62 anni, deceduta.
Sul posto è intervenuta una squadra inviata dal Comando Provinciale di Catania insieme ad una scala aerea, un'autobotte di rincalzo, un automezzo logistico e la vettura del funzionario di servizio.
Le cause, sia dell' incendio che del decesso, sono in corso di accertamento.
Presenti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, la Polizia Locale del Comune di Tremestieri Etneo ed il personale sanitario del Servizio 118 di Acireale che ha constatato il decesso del 62enne.