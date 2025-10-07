Rogo lungo il Corso Italia a Paternò: brucia un’area di sterpaglie e rovi, in azione i Vigili del Fuoco
Nonostante l’autunno sia iniziato e il calendario segni ottobre, le temperature restano ancora elevate su Paternò, contribuendo al rischio incendi. Nel pomeriggio di oggi, infatti, un rogo è divampato...
Nonostante l’autunno sia iniziato e il calendario segni ottobre, le temperature restano ancora elevate su Paternò, contribuendo al rischio incendi. Nel pomeriggio di oggi, infatti, un rogo è divampato lungo il Corso Italia, coinvolgendo una vasta area ricoperta di sterpaglie e rovi.
Una densa colonna di fumo grigio si è alzata nel cielo, ben visibile anche a distanza, creando preoccupazione tra i residenti della zona.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area colpita dalle fiamme.
Al momento non si segnalano danni a persone o abitazioni, ma l’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della pulizia delle aree incolte, soprattutto in un periodo in cui le alte temperature persistono oltre la norma stagionale.