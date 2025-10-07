Rogo lungo il Corso Italia a Paternò: brucia un’area di sterpaglie e rovi, in azione i Vigili del Fuoco

Nonostante l’autunno sia iniziato e il calendario segni ottobre, le temperature restano ancora elevate su Paternò, contribuendo al rischio incendi. Nel pomeriggio di oggi, infatti, un rogo è divampato...

A cura di Redazione 07 ottobre 2025 13:05

