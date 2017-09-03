Cinque addetti alla sicurezza della discoteca sono stati fermati per la morte di Giuseppe Galvagno, il 50enne trovato morto nella notte in strada a Roma nei pressi di una discoteca del quartiere Eur....

Cinque addetti alla sicurezza della discoteca sono stati fermati per la morte di Giuseppe Galvagno, il 50enne trovato morto nella notte in strada a Roma nei pressi di una discoteca del quartiere Eur. Nei loro confronti si procede per omicidio volontario. Tutto è nato per degli apprezzamenti che l'uomo avrebbe fatto all'interno del locale nei confronti di una ragazza o per il solo averla urtata. Due addetti alla sicurezza lo hanno portato fuori e malmenato. Nel pestaggio si sono poi aggiunti altri tre buttafuori. L'inchiesta è affidata al sostituto procuratore Eleonora Fini in coordinamento del procuratore aggiunto Maria Monteleone.

ROMA: 50ENNE CATANESE TROVATO MORTO VICINO DISCOTECA. FERMATI CINQUE BUTTAFUORI

(ANSA)