ROMA: CHIAMA POLIZIA PERCHÉ MOGLIE MINACCIA SUICIDIO, LEI ERA IN AUTO CON UN ALTRO

Litiga col marito ed esce di casa dicendo di volersi suicidare. Così l'uomo preoccupato, perché la moglie prima di staccare il cellulare, gli aveva ribadito di volersi uccidere, ha chiamato la polizia. In aggiunta la donna gli aveva raccontato di essere andata al cimitero dove aveva ingerito delle pillole che però aveva vomitate, e il cellulare era irraggiungibile.

Così la sala operativa della Questura ha allertato gli agenti del Reparto Volanti che hanno iniziato le ricerche della donna. Poco dopo hanno individuato l'auto e a bordo c'era proprio lei ma insieme a un uomo. Alle domande dei poliziotti sulle sue intenzioni suicide, la signora, è scoppiata a ridere: era solo una bugia per avere una scusa per uscire e incontrare l'amante.