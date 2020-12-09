ROMA: CLASS ACTION PER UNA MEGA TRUFFA, DIFESI DALL'AVVOCATO PATERNESE MESSINA. IL SERVIZIO SU STRISCIA LA NOTIZIA

L'avvocato Paternese Miriam Messina è stata scelta dai partecipanti ad una vera e propria class action per rappresentarli contro il titolare di una azienda on line che ha organizzato una mega truffa a...

L'avvocato Paternese Miriam Messina è stata scelta dai partecipanti ad una vera e propria class action per rappresentarli contro il titolare di una azienda on line che ha organizzato una mega truffa ai danni di soggetti inconsapevoli che acquistavano, o meglio credevano di acquistare, attrezzature sportive on line, per cui era previsto il pagamento anticipato senza che a ciò abbia mai fatto seguito alcuna consegna della merce, con l aggravante di avere commesso il fatto durante la pandemia e per vendite a distanza, in cui l'acquirente dovrebbe essere maggiormente tutelato per la naturale distanza con cui si svolge la transazione commerciale.

Il caso è stato oggetto di attenzione da parte del noto Tg satirico Striscia la notizia, che ha realizzato un servizio andato in onda il 07 dicembre con le testimonianze di alcune delle vittime, riuscendo finanche a rintracciare il responsabile Alessio Di Tella che , ai microfoni di Riccardo Trombetta, ha mostrato di non avere argomentazioni per giustificare le sue inadempienze, promettendo un contatto con tutti i soggetti truffati che di fatto non vi è mai stato. Durante il servizio, il legale delle vittime del raggiro, avvocato Miriam Messina, è intervenuto per chiarire l'attività svolta e l'attuale posizione giudiziaria del Di Tella , sotto processo per truffa aggravata presso il Tribunale di Roma. A seguito del servizio, molte altre sono le persone che si sono riconosciute come vittime della truffa e che hanno intenzione di unirsi all'azione intrapresa , per fare in modo che il responsabile non resti impunito. Anche striscia ha promesso che terra' alta l'attenzione sul caso. Staremo a vedere...

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/12/VID-20201208-WA0045.mp4

(Video da Mediaset Play).