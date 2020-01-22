ROMA: DONNA FINGE 12 ABORTI E 4 GRAVIDANZE, E NON LAVORA DA 20 ANNI, MAXI TRUFFA ALL'INPS

Una cinquantenne romana avrebbe truffato l’Inps simulando dodici aborti e quattro gravidanze mai avvenute, incassando circa 100mila euro in assegni di maternità e non recandosi sul posto di lavoro per...

Secondo quanto riportato da TgCom24, le forze dell’ordine hanno incastrato la donna pedinandola e fotografandola in forma, per nulla appesantita dalle gravose maternità dichiarate.

Per ben venti anni la donna non si sarebbe recata sul posto di lavoro a causa dello stato interessante che l’avrebbe costretta a restarsene a casa per riposarsi. In quel lasso di tempo avrebbe avuto dodici aborti e quattro figli. Le presunte gravidanze difficili, poi, avrebbero intensificato il riposo, salvo alzarsi solo per andare a ritirare l'assegno di maternità.

L’imbroglio è stata smascherato dai carabinieri del nucleo tutela del lavoro. Adesso si indaga per truffa e si cercano eventuali complicità: resta ancora da capire come la 50enne sia riuscita a registrare all’anagrafe la nascita di quattro creature, tutte femmine, di cui però non risulterebbe l’esistenza.