ROMA: ESPLODE VILLINO, MORTI PADRE E FIGLIO, SI CERCANO DISPERSI SOTTO LE MACERIE

Tragedia a Frascati, in provincia di Roma.

Una esplosione si è verificata intorno alle ore 21 in una villetta a due piani a Frascati (Roma), in via Macchia dello Sterparo 108.

Sono padre e figlio le vittime dell'esplosione: avevano 51 e 21 anni.

Ferita la moglie - un miracolo che si sia salvata - che è stata trasportata in ospedale mentre per fortuna il figlio minore di 17 anni non era in casa.

Si teme vi siano altre persone sotto le macerie. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia e 118.

Tra le ipotesi che l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas a cui è poi seguito un incendio.

I pompieri con quattro squadre stanno ancora scavando tra le macerie con l'aiuto degli specialisti Nbcr e del carro Usar per gli edifici crollati.