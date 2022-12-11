ROMA, FA FUOCO IN UN BAR DURANTE RIUNIONE DI CONDOMINIO: ALMENO QUATTRO MORTI E DIVERSI FERITI

Quattro persone sono rimaste uccise, tre sarebbero donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, durante una riunione di condominio.Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, z...

Quattro persone sono rimaste uccise, tre sarebbero donne, nel corso di una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, durante una riunione di condominio.

Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, zona Colle Salario.

Una quarta persona è rimasta ferita pare in modo non grave. La sala operativa del numero 112 ha ricevuto molte chiamate simultanee ed ha inviato immediatamente sul posto le forze dell'ordine ed il 118.

Il fatto è avvenuto questa mattina nel corso di una riunione condominiale. In base a quanto si apprende uno dei partecipanti, un uomo, nel corso della riunione avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato in direzione delle donne.

L'uomo sarebbe stato bloccato.

