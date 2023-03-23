ROMA, IL BAR DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON FA SCONTRINI. IL VIDEO

Al bar dell'Agenzia delle Entrate non farebbero gli scontrini. A documentare la paradossale notizia è una troupe di Striscia la Notizia guidata da Jimmy Ghione.L'inviato del celebre programma di Canal...

L'inviato del celebre programma di Canale 5 è andato a controllare il bar all'interno dell'Agenzia delle Entrate di Eur 6 di Roma, in zona Torrino. L'attività commerciale era stata già segnalata nel 2018, quando lo stesso Ghione vi si era recato per chiedere spiegazioni. Questa volta, però, è finita peggio: botte e spintoni a Jimmy Ghione e al cameraman che lo accompagnava.

Anche stavolta, Jimmy Ghione ha chiesto spiegazioni ai gestori del bar sulle mancate emissioni degli scontrini dopo le numerose segnalazioni ricevute dal programma.

Ma quando si è presentato sul posto, l'inviato se l'è dovuta vedere con la turbolenta reazione del barista.

.Il filmato non lascia spazio all'immaginazione.