ROMA. SCONTRO TRA DUE AEREI DELL'AERONAUTICA MILITARE: MORTI I DUE PILOTI
Grave incidente aereo a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, dove due aerei dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante un’esercitazione. Morti i due piloti a bordo dei velivoli, p...
Grave incidente aereo a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, dove due aerei dell’Aeronautica militare si sono scontrati in volo durante un’esercitazione.
Morti i due piloti a bordo dei velivoli, precipitati in fiamme uno in un prato vicino un centro commerciale, un altro tra alcune case nel centro abitato di Colle Fiorito, secondo quanto riporta il sito locale Tiburno.tv. Al momento pare non ci siano altre persone coinvolte. Si tratterebbe di due aerei Piaggio Siae 208 del 60mo Stormo, il reparto dell’Aeronautica militare dell’aeroporto “Alfredo Barbieri” di Guidonia.
Dai video che iniziano a circolare dal luogo dell’incidente si apprende che la caduta di uno dei due velivoli ha danneggiato un auto in strada tra le case, che ha preso fuoco sollevando una densa colonna di fumo.