ROMA: SUORA AGGREDISCE PRETE

Lei, una suora, ha colpito lui, un parroco di una chiesa di Veroli, centro del frusinate, con un mattone. Ma ora il religioso, che è stato medicato in ospedale, allo Spaziani di Frosinone dove gli son...

Lei, una suora, ha colpito lui, un parroco di una chiesa di Veroli, centro del frusinate, con un mattone. Ma ora il religioso, che è stato medicato in ospedale, allo Spaziani di Frosinone dove gli sono stati messi dei punti di sutura, non vuole neanche sporgere denuncia. Una decisione forse dettata da un impeto di carità cristiana ma i carabinieri vogliono vederci chiaro e stanno indagando. L'aggressione ieri. La suora, 37 anni, ha preso a mattonate don Taddeo, nella sacrestia del Monastero delle benedettine di Santa Maria dei Franconi, nel centro storico del paese, alla fine della messa. Il religioso sporco di sangue e dolorante si è precipitato in strada, anche per sfuggire alla suora, ed è stato soccorso da un passante. La monaca invece è stata bloccata dalle consorelle e appariva agitata. Sembra che al centro dell'aggressione probabilmente un monile che per il prete faceva parte delle donazioni al monastero ma la suora ne rivendicava la proprietà.

(ANSA)