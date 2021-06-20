ROMA,MINACCIA LA POLIZIA CON COLTELLO: AGENTE SPARA PER FERMARLO

E' stato avvistato da un addetto alla vigilanza della stazione Termini di Roma aggirarsi armato di coltello nei pressi di un'uscita della scalo. Nel tentativo di bloccare l'uomo che brandiva il coltel...

E' stato avvistato da un addetto alla vigilanza della stazione Termini di Roma aggirarsi armato di coltello nei pressi di un'uscita della scalo. Nel tentativo di bloccare l'uomo che brandiva il coltello, un agente della polfer ha esploso un colpo che lo ha ferito all'inguine.

Il Ghanese di 44 anni, con precedenti, è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 19 nei pressi dell'uscita della stazione di via Giolitti. Gli istanti sono stati ripresi in alcuni video di passanti in cui si vede l'uomo con un coltello da cucina in mano salire anche su degli scooter, poi i poliziotti avvicInarsi con i manganelli e infine l'agente sparare.

"L'intervento alla stazione Termini che ha visto diversi agenti impegnati a rendere inoffensivo un pluripregiudicato che, in evidente stato di alterazione, ha minacciato diverse persone brandendo un coltello, ripropone con urgenza il tema delle pistole ad impulsi elettrici da destinare alle forze dell'ordine".

Lo sostiene il portavoce dell'associazione nazionale funzionari di polizia, Girolamo Lacquaniti, evidenziando che "solo la calma ed il sangue freddo dei poliziotti intervenuti ha fatto sì che nessun incolpevole cittadino rimanesse ferito, costringendo un poliziotto a sparare ad una gamba all'uomo che nel frattempo si era spostato, sempre armato, in via Marsala".

"Da anni, ormai, ribadiamo come le pistole ad impulsi elettrici rappresentino un indispensabile strumento per affrontare le sempre più frequenti dinamiche operative dove soggetti armati e fuori controllo espongono gli operatori delle forze di polizia a enormi rischi ed alla gravosa responsabilità di essere costretti all'uso dell'arma da fuoco- afferma Lacquaniti,-

A quanti mostrano perplessità nella necessità di dotare le donne e gli uomini delle forze dell'ordine di tali strumenti, ribadiamo che le pistole ad impulsi elettrici rappresentano lo strumento meno lesivo è più efficace per tutelare l'integrità fisica di tutti: cittadini, forze di polizia e delinquenti stessi".

"Ci auguriamo - conclude- che questo ennesimo episodio, peraltro gestito con grandissima professionalità dagli agenti intervenuti, possa essere l'occasione per una riflessione definitiva sulla necessità ed urgenza di ammodernamento dell'armamento delle forze di polizia".

Interviene il leader della Lega con un post sui social. "Adesso magari qualche radical chic di sinistra criticherà il poliziotto, non il delinquente armato di coltello (e pluripregiudicato) che minacciava le persone a Roma vicino a stazione Termini…Sempre dalla parte delle Forze dell'Ordine!".

ANSA