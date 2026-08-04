Rometta, “prenotavano” la prima fila lasciando ombrelloni e lettini: sequestrate 38 attrezzature

Controlli contro l’occupazione abusiva del demanio marittimo: sequestrate quasi 40 attrezzature

Prosegue il contrasto all’occupazione abusiva delle spiagge libere. Nei giorni scorsi, la Guardia Costiera di Milazzo e la Polizia Locale del Comune di Rometta hanno condotto un’operazione congiunta che ha portato al sequestro di 38 attrezzature balneari lasciate sull’arenile per riservare il posto in spiaggia.

Nel corso dei controlli, gli operatori hanno rimosso e sequestrato 29 ombrelloni e 9 tra sdraio e lettini, sistemati sulla spiaggia senza la presenza dei proprietari con il solo scopo di assicurarsi uno spazio, anche in prima fila, a discapito degli altri bagnanti.

L’intervento è stato effettuato per garantire la libera fruizione delle aree demaniali marittime e contrastare una pratica vietata che impedisce ai cittadini di utilizzare liberamente la spiaggia.

L’occupazione preventiva degli spazi attraverso il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini costituisce infatti un’occupazione abusiva del demanio marittimo ed è sanzionata dagli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

Al termine dell’operazione, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro quasi quaranta attrezzature, restituendo alla collettività i tratti di arenile impropriamente occupati.

I controlli lungo il litorale proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di tutelare il diritto di tutti i bagnanti a usufruire liberamente delle spiagge e contrastare comportamenti che limitano l’accesso agli spazi pubblici.