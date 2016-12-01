Rompe i sigilli del box e continua a vendere: i carabinieri di Paternò denunciano uomo ritenuto vicino ai Santapaola

I particolari del sequestro avvenuto al Maas martedì scorso

In data 13.06.2016 il Tribunale di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica di Catania, confiscava - con decreto di primo grado - numerosi beni riconducibili a Ferdinando Vinciguerra, persona già condannata per ricettazione e rapina e considerata pericolosa perché vicina al sodalizio mafioso Santapaola - Ercolano, oltre ad essere imputata per un'estorsione aggravata ai danni dell'imprenditore Tomasich.

Tra i beni in confisca del Vinciguerra, oggi gestiti dal Tribunale tramite un amministratore giudiziario, vi sono, oltre ad alcuni immobili e veicoli, anche alcune società che operano nel settore della commercializzazione delle frutta e verdura e, tra queste, anche una società, la Quattro Stagioni S.r.l., che è titolare di un box al mercato ortofrutticolo presso il M.A.A.S.

Dopo alcuni mesi di gestione societaria, in data 17.05.2016, il Tribunale di Prevenzione disponeva di sospendere l'attività di questa ultima società presso il box al M.A.A.S., in quanto tale attività era "ingestibile e incontrollabile".

I Vinciguerra, però, in numerose occasioni violavano i sigilli e si riappropriavano con violenza del box confiscato, continuando illegalmente l'attività economica ormai gestita dal Tribunale di Prevenzione.

In data 29.11.2016, in esecuzione di una attività di P.G. delegata dal Gruppo Misure di Prevenzione della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Paternò e militari Sezione Cinofili di Nicolosi, si recavano presso il Mercato Agro Alimentare Sicilia di Catania, sito in località Bicocca, per verificare se, ancora una volta, il box "Le Quattro Stagioni S.r.l." proseguisse la propria attività commerciale, nonostante il provvedimento di sequestro della azienda e nonostante i provvedimento di sospensione emesso in precedenza dal Tribunale di Prevenzione di Catania e le continue intimazioni dell'amministratore giudiziario.

L'uso del box e l'attività di commercializzazione era, ancora una volta, illegalmente in esercizio ed i Carabinieri, in esecuzione di una perquisizione, ponevano sotto sequestro nuovamente il box, che veniva chiuso con nuovi sigilli, e la merce in vendita.

In questa occasione, il titolare del box Ferdinando Vinciguerra (42 anni) è stato denunciato in stato di libertà.