BRONTE, SEQUESTRATO DEL PISTACCHIO NON CERTIFICATO

I Carabinieri della Stazione di Bronte, coadiuvati dai colleghi del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina, hanno eseguito una ispezione all’interno di una nota azienda di Bronte operante nella lavorazione e produzione di prodotti al pistacchio.

Nella circostanza, i militari hanno contestato al titolare diverse violazioni amministrative tra le quali: la mancanza di idoneo sistema di tracciabilità nonché la riscontrata non conformità relativa al piano dei controlli del "pistacchio verde di Bronte D.O.P."; provvedendo contestualmente al sequestro amministrativo di circa 650 kg di pistacchio misto certificato e non certificato.

Nei prossimi giorni saranno effettuati degli accertamenti tramite organismo di certificazione per verifica conformità D.O.P. ed eventuale irrogazione ulteriore sanzione amministrativa.