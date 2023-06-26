ROTTAMAZIONE QUATER 2023: ULTIMI GIORNI PER ADERIRE, DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO

Ultimi giorni per richiedere la rottamazione delle cartelle.Le domande per aderire alla definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia della Risc...

Ultimi giorni per richiedere la rottamazione delle cartelle.

Le domande per aderire alla definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia della Riscossione entro il prossimo 30 giugno.

L’agenzia della Riscossione ricorda che l’adesione alla rottamazione-quater dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

Per la presentazione delle domande di adesione è sempre consigliabile attivarsi in anticipo rispetto alla scadenza, per evitare il rischio di rallentamenti dei sistemi informatici dovuto all’elevato traffico degli ultimi giorni. La domanda di definizione agevolata può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).