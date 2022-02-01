RAGAZZO DI 24 ANNI UCCISO DAL PADRE A COLPI DI PISTOLA IN PIAZZA NELL'AGRIGENTINO

Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino.L'omicidio è stato commesso in piazza Progresso.Sul posto i carabinieri della loc...

Un 24enne, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco a Raffadali, nell'Agrigentino.

L'omicidio è stato commesso in piazza Progresso.

Sul posto i carabinieri della locale stazione dell'Arma e del comando provinciale di Agrigento, che indagano, hanno trovato nove bossoli di una pistola.

Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. I carabinieri hanno identificato e bloccato il presunto assassino di Vincenzo Gabriele Rampello. E' stato catturato mentre stava per lasciare il paese prendendo un pullman di linea, ma non si sa per quale destinazione. L'omicidio è stato commesso in piazza Progresso dove è attivo il sistema di videosorveglianza del Comune.

E' Gaetano Rampello, 57 anni, assistente capo coordinatore della polizia di Stato in servizio decimo reparto Mobile di Catania, l'uomo fermato dai carabinieri della compagnia di Agrigento per l'omicidio del figlio ventiquattrenne Vincenzo Gabriele a Raffadali .