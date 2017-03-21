"Ringrazio mia moglie e la mia fidanzata", è virale l'imbarazzante gaffe di un calciatore
"Ringrazio mia moglie e la mia fidanzata". Se non è la peggior intervista post-partita, manca poco. L'autogol, è il caso di dirlo, porta la firma del ghanese Mohammed Anas, autore di una doppietta nel match che la sua squadra -il Free State Stars- ha pareggiato per 2-2 sul campo dell'Ajax Cape Town nel campionato sudafricano. "Mia moglie... Mia moglie... -ha provato a correggersi-. Ti amo così tanto, ti amo dal profondo del cuore...". Il tentativo di salvataggio in corner, però, non ha convinto..
https://www.youtube.com/watch?v=DAtOR2YIcEo