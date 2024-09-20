RTP: cosa significa un valore alto dell'RTP e perché è importante?

L’obiettivo principale della maggior parte di coloro che giocano ai casinò online è divertirsi, seguito a breve distanza dal desiderio di incrementare i propri fondi e di vincere denaro reale. Consape...

L’obiettivo principale della maggior parte di coloro che giocano ai casinò online è divertirsi, seguito a breve distanza dal desiderio di incrementare i propri fondi e di vincere denaro reale. Consapevoli del fatto che qualsiasi gioco digitale con denaro in palio espone il cliente alla possibilità di perdere la puntata, conoscere il significato di RTP e come esso può influire sull’esito delle giocate a lungo termine può aiutare a migliorare le prestazioni. Fondamentale in ogni caso è affidarsi a una piattaforma legale ed evitare comportamenti anomali, come quelli dei segnalati a Catania con un patrimonio sui conti di gioco online.

Significato e importanza dell’RTP alto

RTP è l’acronimo di Return To Player ed è un dato che viene indicato per tutti i giochi disponibili sulle piattaforme legali nel nostro paese. La normativa vigente richiede che le piattaforme rendano esplicito il ritorno al giocatore, in modo da dare la possibilità ai clienti di scegliere con consapevolezza e di essere informati fin da subito circa le probabilità di vittoria.

Il valore dell’RTP rappresenta la percentuale di denaro raccolto con le puntate che il gioco ridistribuisce ai clienti attraverso i premi. Un esempio numerico può aiutare ad afferrare più velocemente il significato e l’importanza di questo dato. Immaginiamo di avere due giochi, il primo con RTP 95% e il secondo con RTP 90%: nel primo caso per ogni cento euro di puntate complessive dei giocatori il gioco eroga premi per un totale di novantacinque euro, mentre nel secondo caso a parità di somma raccolta il gioco eroga premi per un totale di novanta euro.

Dall’esempio numerico appena proposto si comprende che per i giocatori è preferibile optare per giochi con RTP elevato, perché essi restituiscono una quota maggiore del denaro scommesso. Attenzione però a non confondere il Return To Player con la frequenza di vittoria: l’RTP indica solo l’ammontare complessivo di denaro che deve tornare ai giocatori, ma questi soldi possono essere erogati sia con frequenti premi di piccolo importo, sia con meno frequenti premi di elevato importo.

Slot e RTP: quali sono quelle più vantaggiose per i giocatori?

L’RTP è un valore interessante per l’analisi e il confronto delle slot machine. Chi fosse interessato può consultare una selezione delle slot che pagano di più su MigliorCasinoBonus.com, il quale propone esattamente una classifica delle migliori sotto questo punto di vista. Al primo posto troviamo la slot Mega Joker, con un Return To Player del 99%, seguono al secondo posto 1429 Uncharted Seas con un RTP del 98.6% e al terzo posto Halloween Fortune con un RTP del 97%.

Scegliere una slot machine con RTP elevato è l’opzione migliore per chi vuole limitare le perdite. Il ruolo del caso nello stabilire i successi è cruciale, pensando infatti a strategie di lungo termine è chiaro che anche una slot con RTP del 99% come Mega Joker porta a perdere un euro ogni cento scommessi. Abbinando però la scelta di slot con ritorno elevato e la fortuna che non deve mancare, una strategia di questo tipo potrebbe dare delle soddisfazioni.

Influenza dell’RTP elevato sulle strategie di gioco

I giocatori più esperti prendono sempre in esame l’RTP prima di scegliere il gioco. Accedendo a un qualsiasi casinò legale in Italia con autorizzazione ADM si può apprezzare la vasta offerta di giochi messi a disposizione. Non tutti sono però ugualmente vantaggiosi se analizzati in relazione al ritorno al giocatore e gli utenti più esperti sanno bene che puntare su quelli con RTP elevato contribuisce a limitare le perdite e a ottimizzare la performance.

Nello stabilire la strategia da seguire e nello scegliere i giochi con cui divertirsi online il Return To Player non può essere quindi sottovalutato. In caso di due o più giochi con RTP molto simile la scelta può ricadere sul gioco più divertente, ma se invece i ritorni si discostano molto il suggerimento è di puntare sul gioco con il ritorno maggiore.