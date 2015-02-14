Ruba 4 tonnellate di rame dalla tratta Fce: arrestato

L'uomo (che ha agito assieme ad altri complici) ha fatto irruzione al cantiere della tratta Biancavilla-Adrano

95047.it Una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Misterbianco, durante un posto di controllo lungo la SS 121, ha fermato un autocarro Fiat 45b condotto dal pregiudicato catanese 48enne Salvatore Luvarà.

I militari, ispezionando il mezzo, hanno rinvenuto il carico equivalente a quasi 4 tonnellate di rame del tipo utilizzato nei cavi elettrici destinati all’alta tensione.

Un rapido approfondimento investigativo ha permesso di stabilire che il fermato, insieme ad altri complici, in corso di identificazione, aveva rubato il metallo dal cantiere della FCE (realizzazione di una galleria sul tratto ferroviario Biancavilla-Adrano), a danno della ditta appaltatrice dei lavori, la “Consorzio Infrastrutture” di Vicenza.

Nel corso della perquisizione veicolare e domiciliare i carabinieri hanno altresì rinvenuto e sequestrato, oltre all’autocarro, diversi attrezzi dedicati al taglio della cavetteria elettrica industriale.

La refurtiva, del valore di oltre 50.000 euro, e stata restituita alla ditta esecutrice dei lavori mentre l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.