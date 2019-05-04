RUBA CELLULARE DALLE MANI AD UN GIOVANE, A BLOCCARLO IL PROPRIETARIO

Nella tarda serata di ieri, due poliziotti liberi dal servizio hanno arrestato il pluripregiudicato CASTELLI Leonardo, classe 1998, responsabile del reato di rapina impropria, resistenza a P.U. e lesi...

Nella tarda serata di ieri, due poliziotti liberi dal servizio hanno arrestato il pluripregiudicato CASTELLI Leonardo, classe 1998, responsabile del reato di rapina impropria, resistenza a P.U. e lesioni.

In particolare, i due agenti (uno in servizio al Commissariato di P.S. di Adrano e uno in servizio presso la Questura di Palermo - Commissariato di P.S. di Brancaccio), mentre si trovavano nel centro storico cittadino, hanno notato un giovane che rincorreva una persona, chiedendo aiuto perché era stato da quest’ultimo derubato del telefono.

L’inseguitore, raggiunto il ladro, ingaggiava una colluttazione che veniva immediatamente interrotta dai due operatori che si sono immediatamente qualificati come poliziotti.

Il malfattore, ha tentato di disfarsi del cellulare rubato poco prima, cercando anche di sottrarsi all’arresto, opponendo una strenua resistenza, scalciando e sferrando pugni.

Grazie all’intervento di una Volante intervenuta in ausilio ai colleghi liberi dal servizio, il reo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito.

La vittima della rapina, che riportava lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, ha sporto denuncia, dichiarando che, mentre si trovava in Piazza Bellini con la fidanzata, l’arrestato gli ha strappato dalle mani il cellulare.

Anche i poliziotti intervenuti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, venendo refertati entrambi con una prognosi di cinque giorni.

Su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo.