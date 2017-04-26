RUBA DA DUE ANNI ENERGIA ELETTRICA: PAGAVA SOLO IL 6% DEL CONSUMO

I Carabinieri della Stazione di Riposto (CT) hanno arrestato il 62enne Angelo LA SPADA del posto, per furto aggravato.Più volte i tecnici dell’Enel avevano cercato di accedere all'abitazione del pregi...

I Carabinieri della Stazione di Riposto (CT) hanno arrestato il 62enne Angelo LA SPADA del posto, per furto aggravato.

Più volte i tecnici dell’Enel avevano cercato di accedere all'abitazione del pregiudicato senza mai riuscirvi. Ieri pomeriggio con l’aiuto dei militari della locale Stazione hanno potuto accedere e constatare come l’uomo rompendo i sigilli aveva manomesso il contatore elettrico al servizio della propria abitazione, dove peraltro erano attivi dei frigoriferi industriali per la conservazione di prodotti ittici. Tale manomissione, come peraltro accertato dai tecnici dell’ente erogante, gli consentiva un risparmio in bolletta equivalente al 93,7 % del consumo reale.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.