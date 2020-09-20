RUBA DUE SCOOTER A CATANIA PER RIVENDERLI A PALERMO: ARRESTATO

Due scooter rubati a Valverde, nel Catanese, e li stava portando a Palermo a bordo di un furgone per rivenderli. ma il piano è stato sventato. Gli agenti della polizia stradale di Buonfornello grazie...

Due scooter rubati a Valverde, nel Catanese, e li stava portando a Palermo a bordo di un furgone per rivenderli. ma il piano è stato sventato. Gli agenti della polizia stradale di Buonfornello grazie al gps hanno localizzato un furgone nei pressi dello svincolo Resuttano nell’autostrada Palermo Catania in direzione del capoluogo siciliano. Nel corso della perquisizione dentro il mezzo sono stati trovati i due motocicli.

Anche il secondo era stato rubato a Valverde. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari L’autista del furgone, un 30enne palermitano del quartiere Zen, è stato denunciato con l’accusa di ricettazione.

Indagini sono in corso per chiarire a chi fossero destinati i mezzi rubati e per ricostruire la filiera illecita, stavolta anche interprovinciale, che, a partire dal furto, avrebbe plausibilmente alimentato un mercato parallelo a quello delle lecite compravendite