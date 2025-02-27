RUBA MATERIALE ELETTRICO DA UN TIR IN AREA DI SERVIZIO SS121 MENTRE L'AUTISTA DORME: ARRESTATO IN FLAGRANTE

Proseguono senza sosta le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio che, solitamente, colpiscono maggiormente la popol...

Proseguono senza sosta le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio che, solitamente, colpiscono maggiormente la popolazione, come i furti di e su auto.

In tale contesto, attraverso un attento controllo del territorio, i Carabinieri di Misterbianco sono riusciti a interrompere un furto in atto e arrestare, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 49enne catanese, pluripregiudicato.

Era piena notte quando la pattuglia, che percorreva la Strada Statale 121 in direzione Paterno’, ha scorto all’interno di un’area di servizio, un uomo intento a caricare degli scatoloni sul proprio furgone.

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i militari dell’Arma hanno deciso di sottoporlo a un controllo. Alla vista delle divise, il 49enne ha tentato di fuggire, ma la pattuglia si è immediatamente lanciata all’inseguimento, bloccandolo dopo pochi metri e mettendolo in sicurezza.

Subito, i Carabinieri hanno proceduto con la perquisizione del suo mezzo, un furgone, trovando al suo interno ben 41 pacchi pieni di materiale elettrico, per un valore superiore ai 10mila euro.

La refurtiva era stata appena trafugata, ma restava ancora da individuare il camion da cui era stata sottratta, quindi, i militari dell’Arma hanno iniziato a cercare il tir che poteva aver subito il furto e, tra i mezzi parcheggiati, hanno individuato un autoarticolato con il portellone del semirimorchio forzato.

All’interno, l’autista dormiva ignaro di quanto accaduto e solo quando i Carabinieri lo hanno svegliato per restituirgli la merce rubata, ha realizzato il tentato colpo sventato grazie all’intervento tempestivo della pattuglia.

Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il ladro è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui gli arresti domiciliari.