RUBA MATERIALE ELETTRONICO ALL'AUCHAN MISTERBIANCO
A cura di Redazione
03 aprile 2017 13:19
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 35enne catanese Massimo Mario Licciardello, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Su segnalazione del personale addetto alla sicurezza la pattuglia dell’Arma è intervenuta all’interno dell’Ipermercato fermando il reo con una borsa colma di materiale rubato poco prima dal reparto di elettronica. La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata restituita al direttore del centro commerciale.
